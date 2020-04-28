Стать дистанционным хозяином для собаки предлагает общество защиты животных «Велес»

28.04.2020 [Общество]

Любой желающий может стать дистанционным хозяином для бездомной собаки из приюта вологодского общества защиты животных «Велес». 

— Завести четвероногого друга не позволяют обстоятельства? Зато вы можете стать «ангелом-хранителем» для бездомной собаки, обеспечив ее ежедневным питанием на протяжении месяца или дольше, — сообщается на странице «Велеса» в социальной сети. — Вы можете выбрать питомца по фотографии и стать его финансовым куратором. 

Финансовое участие в судьбе собаки заключается в разовом или регулярном перечислении определенной суммы — 650 рублей в месяц, которую приют использует на содержание данного конкретного животного. В апреле «Велес» предлагает найти «дистанционного хозяина» для собак из 15-го вольера. 

— Здесь живут впечатлительный Сёма, ушастая красавица Сьюзи, собака-обнимака Степа и другие. Выберите «свою» собаку и переведите нужную сумму любым удобным способом, — предлагают зоозащитники. — Волонтеры приюта накормят, выгуляют и обиходят вашего «дистанционного» друга, а также пришлют от него фото- или видеопривет. А после карантина вы сможете сами заехать в приют, чтобы познакомиться лично.

Реквизиты счета и другие подробности можно найти на странице общества защиты животных «Велес» в социальной сети.

 

Тэги: животные

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