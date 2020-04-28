Жителя Вологодского района осудили за убийство отца

28.04.2020 [Происшествия]

В Вологодском районе за убийство отца осудили 31-летнего жителя деревни Березник, сообщает региональное управление следственного комитета.

Информация о том, что одному из жителей деревни были нанесены ножевые ранения в область груди, поступило вечером 14 сентября. 55-летний пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений 19 сентября. 

— Следствием и судом установлено, что вечером 14 сентября обвиняемый вместе с отцом вышел в прихожую дома покурить. Между нетрезвыми мужчинами произошла ссора из-за оскорблений в адрес обвиняемого, как он утверждал. Мужчина воспользовался находившимся в руке ножом и нанес им не менее трех ударов родственнику, причинив колото-резаные раны грудной клетки, правого надплечья и спины, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Вологжанина признали виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: убийство

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