Обращение Синдиката-100 к читателям, зрителям, слушателям

28.04.2020 [Общество]
Обращение Синдиката-100 к читателям, зрителям, слушателям

Дорогие наши читатели, зрители, слушатели.

Ситуация вынуждает нас, журналистов, к этому обращению. Сейчас непростое время для каждого. Эпидемия и экономический кризис стали испытанием для всех. Это время требует от общества и от каждого человека ответственных действий, возможных только в ситуации взаимного доверия, хотя бы минимального. А доверие может и должно быть основано на максимальной информированности о происходящем. Функция прессы - рассказывать о том, что происходит на самом деле. Сейчас эта функция как никогда критически важна для каждого из вас, читающих это письмо. Потому что каждый из вас и ваших близких может оказаться пациентом на больничной койке без надлежащего ухода или врачом без средств лечения, или оставшимся без средств к существованию работником, или ... Этот ряд вы можете без труда продолжить сами. Рассказ о проблемах - первый шаг к их решению. Молчание о проблемах - путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем. И это не всегда вирус - субстанция бессмысленная и не несущая ответственности. Часто это вполне конкретные люди с именами и фамилиями, наделённые полномочиями и с этими полномочиями не справляющиеся или по некомпетентности, или по иным причинам. Вирус рано или поздно уйдёт, а они останутся. Независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой.

Потому эпидемию уже активно используют для давления на журналистов. Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая. Инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. На основании этого закона уже угрожают дикие по размеру штрафы независимому красноярскому телеканалу ТВК, порталу ПроУфу. Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская. Закон принят недавно. Маховик набирает обороты быстро. Мы считаем важным сказать слова поддержки всем нашим коллегам, которые сегодня в непростых условиях, выполняя свою работу честно и профессионально, подвергаются давлению властей.

Надо понимать, что журналисты в нынешних условиях нередко вынуждены прибегать к анонимным источниками информации: врачи, готовые героически противостоять эпидемии, не всегда готовы открыто общаться с прессой, потому что боятся потерять работу. Журналист же обязан рассказать о том, что происходит даже если его источник не хочет называть себя. И затем этот журналист и его издание рискуют стать объектом применения «антифейкового» законодательства. Вы, читающие это письмо, должны понимать, что законодательство и правоприменение направлены в данном случае не против ложной информации. Они направлены против информации как таковой. И они направлены против каждого из вас.

Мы обращаемся с этим письмом к вам потому что сегодня как никогда независимая пресса нуждается в общественной поддержке. Цена каждому задушенному в эти дни независимому изданию - жизни людей. Это не метафора. Это реальность.

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