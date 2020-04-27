Жительницу Кириллова будут судить за нарушение тайны личной переписки

В Кириллове за нарушение тайны переписки предстанет перед судом 52-летняя женщина. Инцидент произошел в октябре 2019 года.

— По версии следствия, обвиняемая, воспользовавшись тем, что мужчина, с которым она встречалась, спит, взяла его телефон, через который получила доступ к странице потерпевшего в социальной сети и прочла его переписку с другой женщиной. Обвиняемая сфотографировала ее фрагмент на свой телефон, после чего показала ее супругу (ред. - супругу собеседницы своего мужчины), — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки граждан) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица). В настоящий момент следствие по обоим завершено, материалы переданы в суд.

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