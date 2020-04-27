Департамент экономического развития Вологодской области возглавил Евгений Климанов

Назначен новый начальник департамента экономического развития Вологодской области. Об этом 27 апреля в рамках оперативного совещания объявил губернатор Олег КУвшинников.

— На прошлой неделе Меньшиков Евгений Валерьевич, руководитель департамента экономического развития Вологодской области, получил предложение о переходе на работу в один из крупнейших российских банков. Мы это решение поддержали, пожелали Евгению Валерьевичу успешной работы на федеральном уровне. В связи с тем, что эта должности стала вакантной, сегодня я принял решение назначить на должность начальника департамента экономического развития Климанова Евгения Александровича.