Департамент экономического развития Вологодской области возглавил Евгений Климанов

27.04.2020 [Общество]
Департамент экономического развития Вологодской области возглавил Евгений Климанов

Назначен новый начальник департамента экономического развития Вологодской области. Об этом 27 апреля в рамках оперативного совещания объявил губернатор Олег КУвшинников.

— На прошлой неделе Меньшиков Евгений Валерьевич, руководитель департамента экономического развития Вологодской области, получил предложение о переходе на работу в один из крупнейших российских банков. Мы это решение поддержали, пожелали Евгению Валерьевичу успешной работы на федеральном уровне. В связи с тем, что эта должности стала вакантной, сегодня я принял решение назначить на должность начальника департамента экономического развития Климанова Евгения Александровича.

Ранее он работал заместителем руководителя администрации губернатора, до этого работал в департаменте экономического развития. 

Тэги: кадры, назначения
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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