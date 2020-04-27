Суд вынес приговор череповчанке, убившей своего молодого человека

27.04.2020 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 25-летней местной жительнице, которая в ходе ссоры во время застолья убила своего друга. 

Сообщение о том, что в машине скорой помощи скончался раненый мужчина, поступило следователям 28 сентября 2019 года. В квартире на Октябрьском проспекте, из которой медики забрали пострадавшего, правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления – нож. По подозрению в совершении убийства была задержана подруга погибшего. Её заключили под стражу.

«Следствием и судом установлено, что молодые люди, находясь в гостях у друзей поссорились. Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружилась обнаруженным в кухне ножом и нанесла им своему парню удары в область спины. Бригаду скорой медицинской помощи раненому вызвали сразу, но от полученных ранений он скончался по дороге в больницу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима.

Тэги: убийство

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