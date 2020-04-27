Вологжанин торговал спиртовым лосьоном из окна своей квартиры

В Вологде полицейские задержали 40-летнего мужчину, который торговал спиртосодержащими жидкостями из окна своей квартиры на улице Ленинградской. В его квартире нашли 21 флакон спиртосодержащей жидкости, общим объемом 2,1 литра.

В отношении жителя города был составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

— Жители микрорайона уже сообщали в органы внутренних дел о подобных фактах. Полицейские неоднократно привлекали жильцов данной квартиры к административной и уголовной ответственности за реализацию спиртосодержащей и алкогольной продукции, но как видно они продолжили свою деятельность, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские призывают жителей Вологды сообщать о подобных правонарушениях.