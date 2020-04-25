В Вологде сотрудников коммунальных предприятий вывели на субботник

25.04.2020 [Общество]
В Вологде сотрудников коммунальных предприятий вывели на субботник

Администрация Вологды 25 апреля вывела на субботник сотрудников коммунальных предприятий города. Об этом написал на своей странице в соцсети. 

— На 25 апреля планировали большой городской субботник, но вирус внёс коррективы. Вышли на уборку нашим не большим, но дружным коллективом коммунальных предприятий (это сотрудники жизнеобеспечивающих организации, у которых есть пропуск). Конечно, сделали это соблюдая меры безопасности. В плановом режиме идет и ежедневная уборка. В среднем задействовано 33 единицы техники  и 73 рабочих на ручной уборке тротуаров.

По данным на 24 апреля, в регионе 138 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены девять новых заболевших, из них четыре — в Череповце, три — в Вологде, по одному — в Череповецком и Грязовецком районах. В Череповце 63 случая коронавируса, в Вологде — 50, в Шекснинском районе -5, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе -2, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 2, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 29 человек.

Тэги: субботник, коронавирус

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