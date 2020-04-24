Трагедию Шекспира «Ричард II» в постановке Вологодского драмтеатра покажут онлайн 25 и 26 апреля

24.04.2020 [Культура]

Видеозапись трагедии Шекспира «Ричард II» (12+) в постановке Вологодского драматического театра можно будет увидеть в выходные, 25 и 26 апреля, в сети интернет.

Премьера спектакля состоялась под открытым небом на Международном театральном фестивале «Голоса истории» летом 2014 года. 

«Ричард II» – это история смены власти в Англии в конце XIV века, в центре сюжета – свержение короля Ричарда II и захват власти Генрихом Болингброком, двоюродным братом Ричарда. Но главное в спектакле – не детальное описание исторических событий, а размышления о природе власти. 

- На фоне таких событий, как смена власти, мы хотели рассказать о том, как, лишившись чего-то важного, понимаешь, что можешь раскрыть в себе человека, – рассказывал о спектакле его режиссер Зураб Нанобашвили. – Сегодня театр чаще всего ставит спектакли о сильных, ярких, талантливых, а мы захотели поговорить о страхе, о том, как человек поймет себя. В сцене перед зеркалом, где свергнутый Ричард остается один на один с собой, он этот «священный елей» смывает сам – никого не осталось вокруг, кто скажет про него что-то доброе. Лишь его супруга приходит к нему в темницу, и эта встреча на него действует особенно. Они жили каждый сам по себе, а эту трагедию, это горе она готова с ним разделить. И в этом христианский посыл – женщина создана быть помощником мужчине. В нашем спектакле много разных аллюзий – от мифологических до политических, и мне бы не хотелось, чтобы зритель прочитал его только в одном ключе, как политическое повествование. Нам очень важно быть понятными, а не доступными. Я наблюдал во время спектакля за зрителем, и было очень приятно, что зал дышал в унисон с артистами.

Костюмы, оружие и другие атрибуты для героев спектакля создавались с учетом исторической эпохи. Сотрудники театра обращались за консультациями к специалистам, в том числе и в Великобританию, - сообщает сайт cultinfo. 

Видеозапись спектакля «Ричард II» будет доступна для просмотра с 15.00 25 апреля и 26 апреля в течение дня на сайте cultinfo.ru.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии
Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел
Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил итоги конкурса на лучший мем
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю
В Вологде у двух фирм отзовут пропуска за нарушения санитарных норм
В Вологде создали карту санитарных КПП
24.04.2020 [БлогоVO]

«Воропанов Приезжай!» Жители Бывалово пытаются отстоять свой сквер от застройки

339
0
24.04.2020 [Общество]

Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации

1610
3
24.04.2020 [Общество]

В Тотьме ищут девушку, ехавшую в маршрутке с зараженным коронавирусом

1306
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанку, разместившую в соцсети фейк о больных коронавирусом, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Трагедию Шекспира «Ричард II» в постановке Вологодского драмтеатра покажут онлайн 25 и 26 апреля
Действия выстрелившего в собаку вологодского участкового признали правомерными
Разработчик игр Playrix перечислит всем сотрудникам по 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса
Капремонты в многоквартирных домах Вологодской области начнутся с 1 мая
Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции
Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований
 


24.04.2020 [Общество]

Действия выстрелившего в собаку вологодского участкового признали правомерными

401
0
24.04.2020 [БлогоVO]

«Воропанов Приезжай!» Жители Бывалово пытаются отстоять свой сквер от застройки

339
0
24.04.2020 [Обзор Прессы]

Евгений Родионов: «Большинство всегда не право»

166
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика