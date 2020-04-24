Трагедию Шекспира «Ричард II» в постановке Вологодского драмтеатра покажут онлайн 25 и 26 апреля

Видеозапись трагедии Шекспира «Ричард II» (12+) в постановке Вологодского драматического театра можно будет увидеть в выходные, 25 и 26 апреля, в сети интернет.

Премьера спектакля состоялась под открытым небом на Международном театральном фестивале «Голоса истории» летом 2014 года.

«Ричард II» – это история смены власти в Англии в конце XIV века, в центре сюжета – свержение короля Ричарда II и захват власти Генрихом Болингброком, двоюродным братом Ричарда. Но главное в спектакле – не детальное описание исторических событий, а размышления о природе власти.

- На фоне таких событий, как смена власти, мы хотели рассказать о том, как, лишившись чего-то важного, понимаешь, что можешь раскрыть в себе человека, – рассказывал о спектакле его режиссер Зураб Нанобашвили. – Сегодня театр чаще всего ставит спектакли о сильных, ярких, талантливых, а мы захотели поговорить о страхе, о том, как человек поймет себя. В сцене перед зеркалом, где свергнутый Ричард остается один на один с собой, он этот «священный елей» смывает сам – никого не осталось вокруг, кто скажет про него что-то доброе. Лишь его супруга приходит к нему в темницу, и эта встреча на него действует особенно. Они жили каждый сам по себе, а эту трагедию, это горе она готова с ним разделить. И в этом христианский посыл – женщина создана быть помощником мужчине. В нашем спектакле много разных аллюзий – от мифологических до политических, и мне бы не хотелось, чтобы зритель прочитал его только в одном ключе, как политическое повествование. Нам очень важно быть понятными, а не доступными. Я наблюдал во время спектакля за зрителем, и было очень приятно, что зал дышал в унисон с артистами.

Костюмы, оружие и другие атрибуты для героев спектакля создавались с учетом исторической эпохи. Сотрудники театра обращались за консультациями к специалистам, в том числе и в Великобританию, - сообщает сайт cultinfo.

Видеозапись спектакля «Ричард II» будет доступна для просмотра с 15.00 25 апреля и 26 апреля в течение дня на сайте cultinfo.ru.