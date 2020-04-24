Капремонты в многоквартирных домах Вологодской области начнутся с 1 мая

226 многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в Вологодской области в 2020 году. Речь идет о зданиях, собственники которых вносят средства на общий счет регионального Фонда капитального ремонта.

«Для своевременного выполнения работ Фондом были проведены подготовительные работы по разработке проектно-сметной документации, согласованию ее с собственниками и УК. В марте были объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. 17 апреля состоялись электронные аукционы, на которых были определены подрядные организации. К концу апреля будут заключены договоры с подрядными организациями-победителями, и с 1 мая подрядчики приступят к выполнению работ, - рассказал директор Фонда Игорь Михельсон. - Срок выполнения по заключенным договорам - 31 августа 2020 года».

По данным пресс-службы регионального правительства, в домах, попавших в план ремонта этого года, будет выполнено около 400 видов различных работ, общая стоимость которых составит почти 950 млн. рублей.

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