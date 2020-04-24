Капремонты в многоквартирных домах Вологодской области начнутся с 1 мая

24.04.2020 [Общество]

226 многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в Вологодской области в 2020 году. Речь идет о зданиях, собственники которых вносят средства на общий счет регионального Фонда капитального ремонта.

«Для своевременного выполнения работ Фондом были проведены подготовительные работы по разработке проектно-сметной документации, согласованию ее с собственниками и УК. В марте были объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. 17 апреля состоялись электронные аукционы, на которых были определены подрядные организации. К  концу апреля будут заключены договоры с подрядными организациями-победителями, и с 1 мая подрядчики приступят к выполнению работ, - рассказал директор Фонда Игорь Михельсон. - Срок выполнения по заключенным договорам - 31 августа 2020 года».

По данным пресс-службы регионального правительства, в домах, попавших в план ремонта этого года, будет выполнено около 400 видов различных работ, общая стоимость которых составит почти 950 млн. рублей.

.

Тэги: капремонты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии
Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел
Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил итоги конкурса на лучший мем
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю
В Вологде у двух фирм отзовут пропуска за нарушения санитарных норм
В Вологде создали карту санитарных КПП
19.04.2020 [Общество]

Когда Гитлер пришел к власти? Фактчекинг «урока мужества» губернатора Олега Кувшинникова

4580
13
20.04.2020 [Общество]

«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю

7725
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Разработчик игр Playrix перечислит всем сотрудникам по 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса
Капремонты в многоквартирных домах Вологодской области начнутся с 1 мая
Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции
Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований
Вологжанин въехал в чужой автомобиль и заявил об угоне, чтобы избежать ответственности
Все тяжелые пациенты с коронавирусом в Вологодской области старше 65 лет
Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации
 


24.04.2020 [Общество]

Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований

539
0
24.04.2020 [БлогоVO]

Деньги от праздников направить на благоустройство

30
0
24.04.2020 [Обзор Прессы]

Евгений Родионов: «Большинство всегда не право»

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика