Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований

Более 30 пациентов Вологодского онкологического диспансера могут остаться без лечения и дорогих препаратов из-за закрытия программ клинических исследований. Медучреждение решило не продлевать трудовой договор с главным исследователем, онкологом Романом Смирновым, которого, согласно условиям заключенных контрактов, заменить просто некем.

— С 2016 года мы на базе онкодиспансера занимаемся клиническими исследованиями, то есть заключен контракт у фирм-спонсоров с онкодиспансером. Это международные исследования клинические, третьей фазы, то есть регистрационные. Мы собираем информацию о нежелательных явлениях во время применения препарата, исследуем его, сравниваем с другими. Для того, чтобы препарат был зарегистрирован в РФ, необходимо пройти вот эту третью регистрационную фазу, именно на базах медучреждений РФ. Я главный исследователь в этих международных протоколах, у нас контрактные обязательства перед людьми и перед фирмами-спонсорами, независимыми этическими комитетами, — рассказал NewsVo Роман Валерьевич.

В настоящий момент основное место работы Романа Смирнова — Вологодская областная клиническая больница, где он занимает пост заведующего урологическим отделением. В онкодиспансере он ведет прием в консультативной поликлинике, сотрудничает с медучреждением в рамках трудового договора, срок которого истекает 18 мая.

Фото с сайта областной больницы. Роман Смирнов.

— Вчера главный врач диспансера мне объявил, что они не продлевают со мной этот договор. Новый подписываться не будет. Я спросил, что делать с клиническими исследованиями, ведь они не могут остановиться, больше 34 смертельно больных пациентов у нас лечатся с онкологическими заболеваниями, все получают дорогостоящую терапию за средства фирмы-спонсора. Она же оплачивает грант исследовательский и выплаты учреждению, тоже согласно контракту. Мне сказали, что договоры на исследования будут расторгаться.

Дело в том, что главный исследователь, согласно контрактам, может быть заменен только на человека, у которого есть опыт работы не менее трех лет в качестве соисследователя. Таких сотрудников в онкодиспансере, да и на территории Вологодской области, больше нет. В таком случае договоры об исследованиях расторгаются.

— Поэтому пациенты наши, смертельно больные, которые живы только благодаря этим препаратам, которые не купить ни за какие деньги на территории России, они остаются без лечения. Сейчас они пока идут, но 19 мая они прекращаются, — объяснил Роман Валерьевич.

В департаменте здравоохранения, куда NewsVo обратился за комментарием по данной ситуации, заявили, что все исследования будут сохранены, а пациенты продолжат получать медпомощь. Однако в распоряжении нашего издания появились документы — уведомления о расторжении договоров клинических исследований — подписанные главврачом онкодиспансера и направленные в адрес фирмы-спонсора 22 апреля.

— Слава Богу, есть такая юридическая возможность перевести эти три протокола в областную больницу — мы так и делаем сейчас, эвакуируем. Мы заботимся о безопасности больных, люди будут получать лечение. Кто-то получает на миллион в месяц терапию, кто-то — на 400 тысяч рублей. Это колоссальные деньги, которые экономит государство за счет фирмы-спонсора, а люди получают высококачественную терапию, терапию будущего.

Пять проводимых в онкодиспансере исследований касались иммуно-онкологических препаратов, чек-пойнт ингибиторов, за открытие которых в 2018 году были награждены Нобелевской премией японец Тасуку Хондзё и американец Джеймс Эллисон.

Однако еще шесть исследований перенести в другое медучреждение нельзя, и поэтому пациенты, которые проходят в рамках них лечение, могут остаться без терапии.

— Грубо говоря, для того, чтобы продолжать исследования, мне нужно быть трудоустроенным в диспансере хотя бы на 0,1 ставки. Даже каким-нибудь консультантом. Я не прошу у них приемов, раз они не хотят мне их давать, я прошу закончить начатое, долечить наших пациентов в рамках этих протоколов. Весь мир считает это (ред. — клинические исследования) престижным, для Вологодской области это вообще уникальная штука, я в свое время добивался этих исследований, чтобы помогать пациентам. Но главный врач онкодиспансера считает это какими-то «нашими проектами». А мы официально зарегистрированы на сайте Минздрава. Я утвержден Минздравом как главный исследователь. Это всё очень серьезно.

NewsVo поговорил с некоторыми пациентами доктора Смирнова, у них эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.

— Я нахожусь накануне оперативного лечения, свой препарат в рамках исследования получаю в течение нескольких месяцев. Препарат импортный, дорогой. И я оказываюсь, грубо говоря, выброшенным на улицу, — говорит Сергей Попов.