В Вологде полицейская собака помогла задержать подростка-грабителя

В Вологде служебная собака помогла полицейским задержать 17-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Инцидент произошёл в конце марта 2020 года.

К правоохранителям обратился 19-летний вологжанин. Он рассказал, что около 23:00 вышел на балкон и увидел, как кто-то копается в салоне его машины «ВАЗ-2109». Когда мужчина окликнул злоумышленника, тот, взяв что-то из автомобиля, скрылся с места происшествия. Прибывшие на вызов полицейские установили, что подозреваемый похитил магнитолу, колонки и усилитель.

Служебная овчарка Гросс Эрфольг Тарантел, взяв запаховый след, отвела сыщиков в сторону гаражного кооператива на улице Можайского. В одном из гаражей правоохранители заметили компанию, которая отмечала день рождения. Там же обнаружилась схожая по описанию электроника. Один из присутствовавших сказал, что техника принадлежит ему. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. 17-летний ранее судимый вологжанин признался в содеянном и пояснил, что вскрыл автомобиль, поскольку он показался ему бесхозным, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабёж). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.