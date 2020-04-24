В Вологде полицейская собака помогла задержать подростка-грабителя

24.04.2020 [Общество]

В Вологде служебная собака помогла полицейским задержать 17-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Инцидент произошёл в конце марта 2020 года.

К правоохранителям обратился 19-летний вологжанин. Он рассказал, что около 23:00 вышел на балкон и увидел, как кто-то копается в салоне его машины «ВАЗ-2109». Когда мужчина окликнул злоумышленника, тот, взяв что-то из автомобиля, скрылся с места происшествия. Прибывшие на вызов полицейские установили, что подозреваемый похитил магнитолу, колонки и усилитель.

Служебная овчарка Гросс Эрфольг Тарантел, взяв запаховый след, отвела сыщиков в сторону гаражного кооператива на улице Можайского. В одном из гаражей правоохранители заметили компанию, которая отмечала день рождения. Там же обнаружилась схожая по описанию электроника. Один из присутствовавших сказал, что техника принадлежит ему. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. 17-летний ранее судимый вологжанин признался в содеянном и пояснил, что вскрыл автомобиль, поскольку он показался ему бесхозным, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабёж). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Тэги: полицейская собака, грабеж
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии
Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел
Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил итоги конкурса на лучший мем
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю
В Вологде у двух фирм отзовут пропуска за нарушения санитарных норм
В Вологде создали карту санитарных КПП
16.04.2020 [Общество]

В Вологде частные медцентры начали проводить тестирование на коронавирус

3458
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Разработчик игр Playrix перечислит всем сотрудникам по 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса
Капремонты в многоквартирных домах Вологодской области начнутся с 1 мая
Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции
Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований
Вологжанин въехал в чужой автомобиль и заявил об угоне, чтобы избежать ответственности
Все тяжелые пациенты с коронавирусом в Вологодской области старше 65 лет
Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации
 


24.04.2020 [Общество]

Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований

537
0
24.04.2020 [БлогоVO]

Деньги от праздников направить на благоустройство

29
0
24.04.2020 [Обзор Прессы]

Евгений Родионов: «Большинство всегда не право»

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика