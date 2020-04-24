В Тотемском районе ищут девушку, которая ехала в маршрутке с зараженным коронавирусом

24.04.2020 [Общество]

В Тотемском районе власти ищут девушку, которая ехала в одной маршрутке с зараженным коронавирусом мужчиной. О первом случае заражения новой инфекцией в муниципалитете стало известно 23 апреля.

- На территорию Тотемского района вернулся один из жителей Тотемского района, который работал вахтовым методом за пределами области. Он приехал на поезде на вокзал в город Вологда, там его остановили на контрольно-пропускном пункте, анкетировали, взяли анализы, ну и далее он уже поехал по месту своего проживания, в один из населенных пунктов Тотемского района. Это было 20 апреля. В понедельник он прибыл на территорию Тотемского района, по месту проживания. Во вторник наша оперативная группа, сразу после поступления этой информации, выехала к нему, провела инструктаж, уведомила, что он должен соблюдать режим самоизоляции 14 дней.

Накануне стало известно, что анализ на коронавирус, взятый на вокзале в Вологде, у мужчины положительный. Сейчас он находится дома, исключены 

- Проверяются все его контакты с момента выхода из поезда. Мы знаем, что он приехал на маршрутке. Мы понимаем, кто в этой маршрутке находились, он ехал с пассажирами, часть которых тоже следовала в Тотемский район. Всего таких пассажиров было два человека. Один из них также установлен. Второго человека мы сейчас устанавливаем. Данным пассажиром является девушка, которая приехала в понедельник на маршрутке Вологда-Бабушкино, из Вологды она выезжала в 9.30 и прибыла в Тотьму. 

Девушку просят позвонить по телефонам в Тотьме  8 (81739) 2-10-83 (ЕДДС, круглосуточно), 2-13-14 (приёмная главы Тотемского района) или 2-23-83 (Роспотребнадзор).

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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