Хоккейная «Северсталь» объявила о продлении контракта с четырьмя нападающими

24.04.2020 [Спорт]

Хоккеисты Адам Лишка, Игорь Гераськин, а так же два Егора, Яковлев и Морозов, продолжат играть за ХК "Северсталь". О продлении контрактов стало известно накануне. 

Адам Лишка пришел в череповецкий клуб в прошлое межсезонье из словацкого «Слована». В прошедшем сезоне на его счету 8 голов и 3 голевых передачи, в 51 матче. Новый контракт со словацким нападающим заключен ещё на один сезон.

Для Игоря Гераськина предстоящий сезон будет четвертым в желто-черных цветах. В минувшем сезоне форвард набрал 23 (9+14) очков, став лучшим бомбардиром команды. Всего же за «Северсталь» Гераськин провёл 144 игры, в которых было набрано 48 (17+31) результативных баллов.

Егор Яковлев, который пополнил состав <Северстали» перед началом прошедшего сезона из владивостокского «Адмирала». За 41 игру сезона 2019/20 набрал 12 очков по системе гол+пас (5+7) при показателе полезности "-12". Новое соглашение рассчитано на один год.

Егор Морозов подписал новый контракт с череповецким клубом, рассчитанный на один год. Нападающий пополнил состав череповецкого клуба в прошлое межсезонье, перейдя из новокузнецкого «Металлурга». В текущем сезоне Егор был представителем «Северстали» на Матче всех звёзд в Москве и стал победителем в составе команды дивизиона Боброва. За череповецкую команду Морозов провёл 57 игр, забросив 7 шайб и сделав 10 голевых передач.

Тэги: хоккей

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