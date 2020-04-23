Мошенники украли 45 тысяч рублей со счёта сдававшей квартиру череповчанки

23.04.2020 [Происшествия]

Череповчанка обратилась к полицейским с заявлением о мошенничестве. Пострадавшая рассказала, что в один из дней разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей на телефон позвонила неизвестная женщина, желавшая арендовать квартиру, поскольку её якобы отправляют в Череповец в длительную командировку.

«Будущий арендатор убедила череповчанку сходить к ближайшему банкомату, для того оформить автоплатеж аренды квартиры. Собеседница в телефонном режиме объяснила в какой пункт меню заходить и какие необходимо выполнять операции. После того, как злоумышленница получила доступ к личному кабинету потерпевшей с ее банковского счета было списано порядка 45 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Ещё одним пострадавшим от действий мошенников стал 67-летний житель Тотемского района. В одной из групп в социальной сети потерпевший нашёл объявление о продаже пневматического пистолета за 3500 рублей. Договорившись с продавцом о покупке, пенсионер перевёл ему указанную сумму. Когда, через некоторое время, продавец перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули и обратился к правоохранителям.

Тэги: дистанционное мошенничество

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