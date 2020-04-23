Мюзикл «Щелкунчик» в исполнении вологодского ансамбля «Гран-При» покажут онлайн 23 апреля

Видеозапись мюзикла по сказке Гофмана «Щелкунчик» выложит в интернет Вологодская филармония имени Валерия Гаврилина 23 апреля. В постановке участвуют вокалисты ансамбля «Гран-При» и участники молодежного экспериментального театра-студии «Сонет».

В основе спектакля – музыка Чайковского, а также песни из мультфильмов.

- В роли Мари – тогда еще дебютантка - Ксения Добродомова. Роль ее мамы сыграла Ольга Сыч. Главного героя Щелкунчика исполнил Александр Рычков. Особенно яркой получилась роль Мышиного короля в исполнении экс-солистки «Гран-При» Ксении Деминой, - сообщается о постановке на странице филармонии в социальной сети. - Юные артисты из театральной студии «Сонет» взяли на себя роли гостей, кукол и мышей. Все образы и оформление продумывались режиссером Ильей Гредневым и художником по костюмам Галиной Шмелевой.

Видеозапись музыкального спектакля будет опубликована в четверг, 23 апреля, в 14.00 в рамках проекта #ФИЛАРМОНИЯОНЛАЙН на сайте Вологодской филармонии, а также на YouTube-канале департамента культуры Вологодской области.



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