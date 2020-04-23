Череповчанин пытался украсть из магазина протеиновую смесь для спортивного питания

В Череповце 22-летнего молодого человека задержали, когда он пытался похитить спортивное питание из магазина. Инцидент произошел вечером в одном из супермаркетов на улице Архангельской. Сигнал с кнопки тревожной сигнализации поступил сотрудникам Росгвардии.

— Прибывшие на вызов сотрудники выяснили, что молодой человек 1998 г. р. зашел в торговый зал, взял с полок несколько шоколадок и банку с протеиновой смесью для спортивного питания. Положив товар в карманы, посетитель направился к выходу, минуя кассовую зону, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила 750 рублей. Правоохранителям череповчанин сказал, что собирался оплатить покупки, но забыл это сделать. Нарушителя передали полиции.