Череповчанин пытался украсть из магазина протеиновую смесь для спортивного питания

23.04.2020 [Происшествия]

В Череповце 22-летнего молодого человека задержали, когда он пытался похитить спортивное питание из магазина. Инцидент произошел вечером в одном из супермаркетов на улице Архангельской. Сигнал с кнопки тревожной сигнализации поступил сотрудникам Росгвардии.

— Прибывшие на вызов сотрудники выяснили, что молодой человек 1998 г. р. зашел в торговый зал, взял с полок несколько шоколадок и банку с протеиновой смесью для спортивного питания. Положив товар в карманы, посетитель направился к выходу, минуя кассовую зону, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила 750 рублей. Правоохранителям череповчанин сказал, что собирался оплатить покупки, но забыл это сделать. Нарушителя передали полиции.

Тэги: кража

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