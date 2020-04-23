Совет психиатра: «Не давите сильно на детей при выполнении домашних заданий»

23.04.2020 [Общество]

Семьи с детьми из-за коронавируса оказались в ситуации, когда они находятся в закрытом помещении рядом друг с другом 24 часа в сутки, для многих это трудно. Как выйти с карантина с наименьшими потерями, рассказала Светлана Масленникова, врач-психиатр детского отделения №25 Вологодской областной психиатрической больницы. Рекомендации опубликованы на сайте департамента здравоохранения.

- Универсального рецепта поведения нет, - говорит Светлана Львовна.  Все зависит от того, где и с кем находятся дети. Главный совет родителям: не давите сильно на детей при выполнении домашних заданий. Сейчас на консультации приходят дети в депрессивном состоянии, так как им приходится выполнять огромное количество домашних заданий.
По мере возможности педагогам следует сначала проводить учебу онлайн: например, давать уроки в прямой трансляции или выкладывать их в записи для ознакомления с новым материалом. Это нужно, потому что не все дети справляются с таким объемом заданий.

Родителям рекомендуют заниматься с детьми физкультурой: делайте зарядку, физкультминутки, чтобы ребенок не проводил все свободное время за компьютером.

Если у вас ребенок дошкольного возраста, обязательно выделяйте время для совместных занятий. Можно испечь любимый пирог или вкусное печенье, а потом устроить совместное чаепитие. Почаще смотрите в окно, наблюдайте за природой, читайте книжки, рассказывайте сказки, используйте любую возможность и развивать ребенка, и быть вместе с ним. Рассматривайте фотографии. Дети очень любят слушать рассказы о своем более раннем детстве; рассказывайте семейные истории. Обязательно вместе выполняйте физические упражнения, в одиночку ребенку делать это неинтересно. Включайте музыку, танцуйте. Можно подготовить какой-нибудь спектакль или показ мод. Делайте аппликации, поделки. Разложите на полу старые обои, попробуйте порисовать на них руками, ногами. Эти воспоминания надолго останутся в памяти ребенка. Вспомните, что вам самим было интересно в детстве, и играйте в это вместе со своим ребенком: прыгайте на скакалке, играйте в домино, лото, ползайте по полу, ищите сокровища. Играйте в «съедобное-несъедобное», «горячо-холодно», смотрите мультфильмы, но не больше 30 минут в день. В вашей жизни сейчас наступило самое подходящее время для сближения с детьми.

Если у детей ухудшаются настроение, сон, появляется плаксивость, можно обратиться в амбулаторное отделение Вологодской областной психиатрической больницы по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, 22 Е, телефон регистратуры: 8(8172) 29-06-29.

Консультацию также можно получить по телефонам 8900-501-01-86 или 21-75-88 – кабинет детского приема. Специалисты дадут рекомендации родителям или пригласят на очную консультацию. В случае необходимости врач может выехать на дом.
 

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