Житель Сокольского района подозревается в убийстве 64-летнего собутыльника

В Сокольском районе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 64-летнего мужчины. В причинении смертельных травм потерпевшему подозревается его 27-летний собутыльник, ранее судимый за насильственное преступление.

Тело погибшего со следами побоев было обнаружено в его квартире в деревне Воробьёво 17 апреля. По предварительным данным причиной смерти явилась тупая травма груди, сопровождавшаяся множественными переломами рёбер, осложнившаяся травматическим шоком. Следователи выяснили, что накануне потерпевший распивал спиртное в компании 27-летнего мужчины, который ранее, по свидетельствам очевидцев, неоднократно избивал его.

«По версии следствия, в период 13-17 апреля 2020 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой 27-летний гость нанес 64-летнему хозяину квартиры множественные удары в область головы и тела. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.