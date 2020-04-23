Вологжан приглашают поучаствовать в турнире по компьютерной игре Counter-Strike

Бесплатный турнир по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive проводят «Центр спортивной подготовки» Вологодской области и Вологодское региональное отделение Федерации компьютерного спорта России.

- Турнир #ИграемДома35 для тех, кто находится на удалённом режиме работы и дистанционном обучении, - сообщают организаторы.

Призовой фонд турнира составит 18 000 рублей: 1 место - 10 000 рублей, 2 место - 5 000 рублей и 3 место – 3000 рублей.

Начало турнира 25 апреля. Регистрация будет проходить до 24 апреля включительно. Для регистрации капитану команды нужно заполнить Google форму.

