Первая онлайн Печа-куча пройдёт в Вологде 26 апреля

Первая онлайн Печа-куча пройдёт в Вологде в воскресенье, 26 апреля. В этот раз спикеры расскажут, как малый бизнес справляется с новыми условиями; как сделать фотопроект, не выходя из дома; как начать составлять свою родословную по материалам из интернета; как помочь фондам спасать человеческие жизни в любой экономической ситуации; как получить хорошо оплачиваемую работу; а также а также о дайвинге в Вологде, парашютном спорте, путешествии на Камчатку и многом другом.

Это будет 51-я по счету вологодская Печа-куча и впервые мероприятие будет проводиться онлайн.

Напомним, Печа-куча - это мероприятие, в рамках которого спикеры по очереди выступают с короткими презентациями на самые разные темы. А зрители слушают их и задают вопросы.

У Печи-кучи есть строгие правила: в каждой презентации должно быть ровно 20 слайдов, которые будут автоматически перелистываться через каждые 20 секунд.

Начало трансляции 26 апреля в 17.00. Подробности и ссылку на трансляцию можно найти в группе мероприятия в социальной сети.

