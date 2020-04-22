Вологжанин сжёг автомобиль знакомого за долги

22.04.2020 [Происшествия]
Вологжанин сжёг автомобиль знакомого за долги

В Вологде полицейские раскрыли поджог автомобиля. Сообщение о возгорании автомобиля «Лэнд Ровер» во дворе дома на улице Леденцова поступило спасательным службам 30 марта в 4:25 утра. Огнём в наибольшей степени был повреждён моторный отсек, салон и передние колёса машины. Потерпевший – 39-летний вологжанин - оценил ущерб в 1,5 миллиона рублей.

Специалисты обнаружили на месте происшествия улики, указывающие на умышленный поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что к совершению преступления может быть причастен 38-летний знакомый потерпевшего.

«Полицейские задержали и доставили мужчину в отдел полиции. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что причиной для совершения преступления стали личные неприязненные отношения и финансовые разногласия между ними», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе также уточнили, что владелец машины задолжал подозреваемому деньги. Сумма долга не уточняется. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: поджог машины

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