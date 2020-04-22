Жительницу Череповецкого района задержали по подозрению в убийстве соседа-пенсионера

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы деревни Ильинское, подозреваемой в убийстве соседа по квартире.

Тело 65-летнего погибшего с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти, было обнаружено по месту его жительства 21 апреля в 12:45. Его 34-летняя соседка была задержана по подозрению в совершении убийства. По имеющимся данным, они проживали в разных комнатах двухкомнатной квартиры, которые снимали. Перед происшествием они совместно употребляли спиртное, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Решается вопрос о заключении задержанной под стражу. Расследование продолжается. Следствию предстоит установить мотивы преступления и конкретные обстоятельства произошедшего. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.