Вологодские коммунисты отказались от проведения акций в честь 150-летия Ленина из-за коронавируса

Вологодские коммунисты отказались от массовых мероприятий в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Об этом NewsVo рассказал первый секретарь Вологодского областного отделения КПРФ Александр Морозов:

— Так как у нас карантинные мероприятия, мы спокойно с утра, в индивидуальном порядке, возложили цветы к памятнику на улице Мира, в детском парке, в Майском. Точно так же наши товарищи, в свободном порядке, когда у них будет время, принесут цветы, чтобы не создавать толпы, не создавать скученности. И цветы, кстати, у большого Ленина уже лежали. А так — грех не отметить этот праздник, 150 лет величайшему человеку, который первый в мире позаботился о том, чтобы человек труда жил хорошо.

В соцсетях сообщают, что цветы к памятникам Ленина возложили и в райцентрах Вологодской области. Морозов также отметил, что 21 апреля руководством партии было проведено торжественное интернет-собрание, посвященное 150-летию со дня рождения российского революционера.