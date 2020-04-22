Вологжан приглашают на виртуальную экскурсию по Великоустюгскому району

22.04.2020 [Культура]

Посетить виртуальную экскурсию по Великоустюгскому району можно на платформе «Вологжане онлайн» на сайте губернатора Вологодской области.

- У всех желающих есть возможность познакомиться с историей Великого Устюга, а также насладиться летними видами заповедных мест района с высоты птичьего полёта: увидеть картину двух сливающихся водных потоков рек Сухоны и Юг, которые дали начало Малой Северной Двине, памятники природы «Цветные кремни» рядом с деревней Красавино на правом берегу Сухоны и «Мыс Бык» на левом берегу реки и многое другое,  - сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области. - Кроме того, вологжане побывают на фонтанирующей артезианской скважине рядом с деревней Братское и прогуляются по Викторовскому бору.

Ссылка на виртуальную экскурсию по Великоустюгскому району находится в разделе «Досуг» на платформе «Вологжане онлайн».

Ранее NewsVo сообщал, что на площадке «Вологжане онлайн» можно найти ссылки на экскурсии, концерты, спортивные занятия, конкурсы, образовательные курсы и другие варианты занятий в условиях самоизоляции.

Тэги: экскурсия

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