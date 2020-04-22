Вологжанку подозревают в краже денег с карты случайного знакомого

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 45-летнего местного жителя. В начале марта потерпевший обратился к правоохранителям и рассказал, что в один из дней познакомился с компанией девушек. Сутки мужчина вместе с новыми знакомыми выпивал в увеселительных заведениях города, а наутро обнаружил, что с его карты было списано 140 тысяч рублей.

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четверых вологжанок. Одна из женщин 1991 г.р. призналась, что в течение всего дня мужчина давал ей банковскую карту для оплаты спиртных напитков. Воспользовавшись ситуацией девушка потратила часть денег, находящихся на чужой банковской карте, на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе корреспонденту newsVO также рассказали, что потерпевший смог вспомнить, кому из девушек давал свою карту, только после того, как встретился с каждой из них.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вологжанке грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.