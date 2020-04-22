В Соколе бойцы Росгвардии спасли лежавшего на рельсах мужчину

В Соколе бойцы Росгвардии спасли молодого человека, который решил свести счеты с жизнью. Инцидент произошел утром 21 апреля на железной дороге в районе улицы Советской.

— Сотрудники Росгвардии обратили внимание, что на железнодорожных путях бегает посторонний человек без специальной формы. Он вел себя очень странно, садился и ложился на рельсы, затем вставал, перебегал на другое место. Такое поведение гражданина насторожило росгвардейцев. Они немедленно остановились и направились к молодому человеку, чтобы выяснить причину такого поведения. Бойцам вневедомственной охраны удалось убедить его сойти с железнодорожной насыпи, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Молодого человека, который был в подавленном состоянии, отвели на безопасное расстояние. 23-летний сокольчанин рассказал, что расстался с возлюбленной, очень расстроился и не хотел больше жить. Росгвардейцы успокоили молодого человека, провели с ним беседу, а затем передали сотрудникам полиции.