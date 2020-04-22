В Соколе бойцы Росгвардии спасли лежавшего на рельсах мужчину

22.04.2020 [Общество]

В Соколе бойцы Росгвардии спасли молодого человека, который решил свести счеты с жизнью. Инцидент произошел утром 21 апреля на железной дороге в районе улицы Советской. 

—  Сотрудники Росгвардии обратили внимание, что на железнодорожных путях бегает посторонний человек без специальной формы. Он вел себя очень странно, садился и ложился на рельсы, затем вставал, перебегал на другое место. Такое поведение гражданина насторожило росгвардейцев. Они немедленно остановились и направились к молодому человеку, чтобы выяснить причину такого поведения. Бойцам вневедомственной охраны удалось убедить его сойти с железнодорожной насыпи, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Молодого человека, который был в подавленном состоянии, отвели на безопасное расстояние. 23-летний сокольчанин рассказал, что расстался с возлюбленной, очень расстроился и не хотел больше жить. Росгвардейцы успокоили молодого человека, провели с ним беседу, а затем передали сотрудникам полиции.

Тэги: Росгвардия

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии
Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил итоги конкурса на лучший мем
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
Девять новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
19.04.2020 [Общество]

Когда Гитлер пришел к власти? Фактчекинг «урока мужества» губернатора Олега Кувшинникова

4021
13
20.04.2020 [Общество]

«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю

6310
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Онлайн-встречу с культурологом «Куда шагал Шагал?» проведет Вологодская областная библиотека 22 апреля
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Грязовецком районе
Спектакль «Марьино поле» Вологодского ТЮЗа можно посмотреть в записи 22 и 23 апреля
Вологжанку подозревают в краже денег с карты случайного знакомого
В Череповце одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ
Два рыбака утонули на озере Долгое в Вожегодском районе
В Соколе бойцы Росгвардии спасли лежавшего на рельсах мужчину
 


20.04.2020 [Общество]

«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю

6310
0
21.04.2020 [БлогоVO]

«Не выходи за дверь». Борис Гребенщиков

377
0
21.04.2020 [Обзор Прессы]

«Бессмертный полк» в окнах и на балконах предлагают провести «Дети войны»

251
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика