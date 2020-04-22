В Устюженском районе при пожаре на пилораме погиб человек

22.04.2020 [Происшествия]
В Устюженском районе при пожаре на пилораме погиб человек

В Устюженском районе при пожаре в бытовке погиб человек. Трагедия произошла 21 апреля на пилораме в деревне Долоцкое около 7 часов утра.

— Произошел пожар в жилой, металлической постройке. Погиб мужчина, находившийся внутри сооружения. Причина пожара – взрыв газового баллона, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту гибели человека региональное управление следственного комитета проводит проверку. Так, по данным следствия, около 5 часов утра 21 апреля в бытовке на пилораме двое рабочих разогревали завтрак.

— Один из них, мужчина 1978 г. р., ненадолго вышел, а вернувшись обнаружил сильное возгорание. К моменту приезда новой бригады рабочих и спасателей строение выгорело полностью, находившийся внутри мужчина 1980 г. р. погиб, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В региональном управлении следственного комитета отмечают, что на месте действительно был обнаружен газовый баллон, но он целый, без вентиля. 

— Поэтому говорить о том, что пожар произошел из-за взрыва баллона пока преждевременно, необходимо провести экспертизы, известно, что бытовка отапливалась металлической печью, — пояснили NewsVo в СУ СК РФ по Вологодской области. 

Тэги: гибель человека
Фото пресс-службы областного УМЧС

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