Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Соколом

В Сокольском районе водитель ВАЗа врезался в стоящую на обочине «Газель». ДТП произошло 21 апреля около 17 часов на 17 км автодороги Сокол — Харовск.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 37-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 въехал в стоящую на обочине «Газель». В результате столкновения водитель ВАЗа, его 31-летняя пассажирка и 14-летний пассажир, а также водитель «Газели» доставлены в больницу с травмами. 40-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался в больнице.