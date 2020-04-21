В Череповце мужчина, угрожая ножом, потребовал развернуть автобус

В Череповце полицейские задержали хулигана, который, угрожая ножом, заставил водителя остановить автобус на мосту, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Об агрессивном мужчине в дежурную часть сообщила череповчанка, ехавшая в автобусе маршрута №27. Прибывшие на место полицейские выяснили, что во время движения один из пассажиров достал нож и потребовал направить автобус в обратном направлении.

- Водитель был вынужден остановить автобус на проезжей части в районе Октябрьского моста и открыть двери. После остановки пассажир покинул автобус. Со слов женщины полицейские составили ориентировку, которую незамедлительно передали в дежурную часть. У одного из торговых центров стражи порядка заметили мужчину, схожего по приметам и задержали, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Челябинской области. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 (Хулиганство). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Кроме того, у полицейских есть информация, что молодой человек, возможно, причастен к повреждению машин у торгового центра на Октябрьском проспекте. По результатам проверки этих данных будет принято процессуальное решение.