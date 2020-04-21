Вологодский многопрофильный лицей вошел в топ-10 лучших школ России

21.04.2020 [Общество]

Вологодский многопрофильный лицей вошел в десятку лучших по конкурентоспособности выпускников школ России. Ежегодный рейтинг — топ-100 — опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В него вошли школы, ученики которых наиболее успешно поступают в лучшие вузы страны. 

— Тройка призёров рейтинга за год не изменилась: это СУНЦ МГУ, московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей № 31. В топ-10 рейтинга также вошли Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова, Республиканский лицей для одарённых детей (г. Саранск), Президентский физико-математический лицей № 239 (г. Санкт-Петербург), Физтех-лицей им. Капицы (г. Долгопрудный, Московская область), школа № 2007 ФМШ (г. Москва), Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на Юго-Западе № 1543, — сообщается на сайте RAEX.

В списке 100 лучших школ России представлены учебные заведения из 26 регионов страны. При этом ровно половина участников, — 50, — приходятся на Москву и Подмосковье, далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург (9 школ), Республика Татарстан (5 школ), Новосибирская и Челябинская области (по 4 школы). Перевес школ из столичного региона в рейтинге несколько снизился: в топ-100 рейтинга прошлого года их насчитывалось 54.

 

Тэги: школы, ВМЛ

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