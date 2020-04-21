В Череповце в нелегальном пункте приема металлолома незаконно удерживали проверяющего

21.04.2020 [Общество]

В Череповце нелегальные приёмщики металлолома незаконно удерживали волонтёра «Народного контроля» в гараже на улице Ломоносова. Инцидент произошёл 20 апреля. Молодой человек зашёл в скупку, после чего двери за ним неожиданно закрылись, сообщает официальный сайт мэрии города.

Оставшиеся на улице участники рейда стучали в дверь, но им никто не открыл. На звонки волонтёр, находившийся внутри, не отвечал. Работники незаконной скупки не открыли дверь и прибывшим на вызов полицейским.

«Гараж открыли только после того, как приехали сотрудники МЧС: они собирались спилить дверь. В гараже были два работника, которые нашему волонтеру угрожали расправой, убийством, обыскали его полностью, отобрали телефон! Выяснилось, что предприниматель, хозяин всего этого бардака, наблюдал за происходящим онлайн по камерам, которые установлены на гараже, руководил происходящим. Вот до чего дожили, теперь в таких точках устанавливают камеры! Мы написали заявление в полицию», - рассказал руководитель «Народного контроля» Илья Ивашов. 

На подпольную точку регулярно жаловались жильцы соседних домов. По их сообщениям в гараже не только незаконно принимают цветной лом, но и торгуют спиртосодержащими жидкостями.

Полицейские составили пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение режима самоизоляции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Один из работников скупки задержан.

Тэги: волонтеры

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