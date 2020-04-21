Всероссийская культурная акция «Библионочь» в этом году пройдёт онлайн 25 апреля

Впервые ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдет в онлайн-формате. Основной темой мероприятия в этом году станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Библиотеки Вологды и Вологодской области подготовили множество культурных мероприятий: лекции, встречи, игры, мастер-классы, обзоры книг и онлайн-концерты, которые они проведут 25 апреля на своих страницах в сети интернет.

Вологодская областная научная библиотека начнет свою трансляцию 25 апреля в 19 часов на youtube-канале.

В течение вечера на этом канале вы сможете увидеть несколько программ. Так, например, поэт и переводчик Антон Черный прочтет лекцию «Вина и примирение: война глазами немецких писателей и поэтов ХХ века». Лекцию «Роль женщин в борьбе с фашизмом» прочтет магистр музеологии Станислав Дудников. Писатель Анатолий Ехалов прочтёт несколько своих рассказов. А бард Владимир Сергеев выступит с концертом «Его зарыли в шар земной».

Здесь же можно принять участие в сетевой онлайн-игре, семейном энкаунтере «Курс на Победу». Регистрация до 12.00 24 апреля по ссылке.

В 20.00 вы сможете стать участником Интеллектуальной игры от советника МИДа России, капитана команды дипломатов в игре «Что? Где? Когда?», нашего земляка Игоря Алексеева.

Подробную программу мероприятий Областной библиотеки имени Бабушкина, а также ссылки и пароли на подключение к участию в играх вы сможете найти на сайте.

Вологодская детская областная библиотека проведёт виртуальный квест «По страницам детских детективов». Ребят ждут задания на логику и дедукцию. Начало мероприятия 25 апреля в 17.00 в группе библиотеки в социальной сети.

Городские библиотеки Вологды предлагают вашему вниманию виртуальные выставки, обзоры книг о войне, творческие мастер-классы и викторины.

Библиотекари нашего города познакомят вологжан с известными книгами о сороковых годах, поделятся строками творчества авторов-земляков, а также расскажут о легендарном санитарном поезде №312 и вологжанах-фронтовиках. Видеоролики можно будет посмотреть в группах городских библиотек после 16.00

Центр писателя В.И. Белова подготовил цикл сюжетов «Живое слово о войне» о вологодских авторах, воевавших на фронтах Великой Отечественной, а также о военной теме в творчестве Василия Белова. Читатели библиотеки на Можайского услышат произведения Ольги Фокиной и Сергея Орлова.

Библиотека на Советском проспекте присоединится к акции #Бессмертныйполкдома – сотрудники библиотеки расскажут о родственниках ветеранах. Также друзей библиотеки ждёт онлайн-концерт, в котором примут участие Дмитрий Сергеев, Герман Виноградов, Сергей Клопов. Начало в 19.00.

Значимым событием Библионочи станет онлайн-концерт «75 шагов Победы», который проведут Интеллект-центр на Гагарина и модельная библиотека «Книжный экспресс» на Пролетарской в рамках сетевогопроекта «Ссылка». Проект придумали библиотеки Востока Москвы, для того, чтобы проводить по всей России творческие онлайн-вечера современных исполнителей. Начало в 19.00.

Библиотека Тепличного микрорайона проведёт онлайн-трансляцию встречи с руководителем Вологодского поискового отряда Ивана Дьякова. Начало в 18.00.

Сайт ЦБС г. Вологды и группы городских библиотек в социальной сети станут площадками Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды, во время которого известные актёры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны прочтут строки из писем фронтовиков и отрывки из произведений о войне. В 16.00 начнется трансляция чтения произведений и писем известными людьми и актерами на сайте Культура.РФ, а затем они передадут слово библиотекарям.

Присоединиться к онлайн-марафону #75словПобеды в Библионочь смогут все желающие. Для этого нужно будет записать видео с чтением отрывков из писем или любимой книги старшего поколения своей семьи и выложить его в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды и #библионочь2020.



Подробная программа городских библиотек по ссылке.

