Как использовать игровые механики при организации мероприятий расскажут вологжанам 22 апреля

В условиях карантина Областной молодёжный центр «Содружество» регулярно проводит онлайн-встречи со специалистами различных направлений: предпринимателями, психологами, музыкантами.

Так, 22 апреля в 17.00 на странице центра в социальной сети начнется трансляция прямого эфира на тему «Геймификация ивентов и не только». Ведущий эфира — игропрактик Дмитрий Шубин.

— Поговорим, как добавлять игровые механики в события и с их помощью решать такие задачи как вовлечение участников, командообразование, донесение информации, образование и, конечно, развлечение, — рассказал Дмитрий NewsVo о содержании эфира. — Одним словом, игра — на службе ивентера. Эфир интересно будет послушать организаторам мероприятий, активистам, ведущим или всем, кто сталкивается с решением вышеозвученных задач в своей деятельности.