В Вологде подросток похитил из закрытого магазина две пары обуви

21.04.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали подростка, подозреваемого в краже.

О хищении в полицию сообщила директор магазина, расположенного в одном из торговых центров на улице Псковской. Женщина рассказала, что в павильоне, закрытом на время карантина, взломана дверь и похищено несколько пар обуви.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили возможного подозреваемого. Им оказался 17-летний вологжанин, ранее судимый за аналогичные преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции.

«В беседе с сотрудниками ведомства, задержанный свою вину отрицать не стал. Пояснив, что прогуливаясь в вечернее время по торговому центру, поднялся на второй этаж, взломал дверь одного из павильонов и украл 2 пары обуви. Похищенное он успел сбыть за 500 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: кража

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