В России из-за коронавируса автоматически продлят предоставление выплат инвалидам

21.04.2020 [Общество]

Из-за коронавируса инвалидность в России будут устанавливать заочно на основании данных медорганизациий. Кроме того, будет действовать автоматическое продление инвалидности тем людям, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2020 года. Временный порядок касается также и детей-инвалидов, которым в этот период исполняется 18 лет.

«Такие меры приняты правительством Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, чтобы снизить риск инфицирования граждан в процессе оформления документов для медико-социальной экспертизы, - пояснила заместитель губернатора Лариса Каманина. - Гражданам, получающим ежемесячные денежные компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК), ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, назначенные на период установления инвалидности, срок переосвидетельствования у которых наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, ЕДК и ежемесячное пособие будут продлены Центром социальных выплат на шесть месяцев в автоматическом порядке».

Обращаться в филиалы Центра социальных выплат со справками о продлении инвалидности не требуется.

Если же инвалидность установлена впервые, для назначения выплат необходимо подать заявление через портал госуслуг. При необходимости можно связаться со специалистами филиалов Центра социальных выплат по месту жительства. Его сотрудники проконсультируют о порядке назначения выплаты, согласуют возможный способ обращения.

Тэги: инвалидность, выплаты, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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