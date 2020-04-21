В Вологде создали карту санитарных КПП

В Вологде создали онлайн-карту размещения санитарно-пропускных пунктов, которая обновляется водителями.

Водители также помечают на ней места, где проезд перегорожен бетонными плитами, и возможные пути объезда.

Ранее сообщалось, что из-за переноса поста контроля от «Ленты» на Окружном шоссе на ул. Конева - в районе перекрестка с автодорогой на Осаново изменилась схема движения на Пошехонском шоссе.