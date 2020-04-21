В городах России прошли виртуальные митинги против самоизоляции

21.04.2020 [Общество]

20 апреля в городах России прошли виртуальные митинги против режима самоизоляции. Их участники использовали функцию «Разговорчики» в мобильной версии «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора». С ее помощью можно поставить точку на карте и написать к ней комментарий.

— Жители Ростова-на-Дону ставили точки возле здания областного правительства и писали, что из-за рекомендательного характера самоизоляции потерявшие работу не получают социальную помощь. Комментаторы требовали либо ввести полноценный карантин, чтобы можно было рассчитывать на государственные гарантии, либо снять ограничения, из-за которых люди не могут работать, — пишет «Медуза».

 

 

Всего таким образом появилось несколько сотен протестных комментариев. Такие точки в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе» появились также в МосквеПетербургеЕкатеринбургеКрасноярскеНижнем НовгородеСаратовеУфеЧебоксарахВоронежеКазани. Движение «Вместе» заметило онлайн-митингующих и в Вологде на площади у здания правительства на улице Герцена, 2.

Позднее комментарии стали пропадать. В «Яндексе» заявили, что всегда удаляют сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат.

«Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — заявил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Навигатора».

При этом точки с протестными комментариями появились не только в «Яндекс.Навигаторе», но и в картах сервиса «2ГИС». Это произошло по меньшей мере в двух городах — Москве и Новосибирске.

 

Тэги: митинги, самоизоляция

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