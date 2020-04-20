Виртуальная выставка живописи художника Генриха Асафова проходит на сайте его галереи

20.04.2020 [Культура]

Виртуальную выставку живописи Генриха Асафова «Искусство должно давать надежду» организует Галерея Генриха Асафова.

19 апреля Генриху Алексеевичу исполнилось 80 лет. Виртуальная выставка приурочена к юбилею. Она будет проходить с 19 по 29 апреля на сайте галереи и на ее страницах в социальных сетях в Instagram и ВКонтакте

- Будем делать тематические посты, до 29 апреля минимум, в ВК и Instagram. На сайте живопись будет размещаться блоками, пока выложен первый блок «За жизнь», - рассказал NewsVo сын Генриха Алексеевича – архитектор и художник Саша Асафов.

Саша также выразил надежду, что к лету удастся открыть оффлайн выставку Генриха Асафова.
 

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