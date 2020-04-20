Виртуальная выставка живописи художника Генриха Асафова проходит на сайте его галереи

Виртуальную выставку живописи Генриха Асафова «Искусство должно давать надежду» организует Галерея Генриха Асафова.

19 апреля Генриху Алексеевичу исполнилось 80 лет. Виртуальная выставка приурочена к юбилею. Она будет проходить с 19 по 29 апреля на сайте галереи и на ее страницах в социальных сетях в Instagram и ВКонтакте.

- Будем делать тематические посты, до 29 апреля минимум, в ВК и Instagram. На сайте живопись будет размещаться блоками, пока выложен первый блок «За жизнь», - рассказал NewsVo сын Генриха Алексеевича – архитектор и художник Саша Асафов.

Саша также выразил надежду, что к лету удастся открыть оффлайн выставку Генриха Асафова.

