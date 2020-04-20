Фотовыставка о работе военно-санитарного поезда 312 открылась на сайте СЖД

20.04.2020 [Общество]

Фотовыставка, посвященная работе военно-санитарного поезда 312, открылась на сайте Северной железной дороги. 

- На выставке представлены более 100 фотографий и рисунков, любезно предоставленных дочерью одного из руководителей поезда - Людмилой Ивановной Порохиной, - рассказывает Лилия Сенченко, пресс-секретарь Вологодского региона СЖД - филиала ОАО «РЖД».

В начале Великой Отечественной войны Вологодский паровозовагоноремонтный завод приступил к формированию военно-санитарных поездов. Первый поезд № 312 вышел в свой первый рейс 26 июня 1941 года. В его коллективе было 75 вологжан - медицинских работников и железнодорожников. За четыре года войны этот поезд совершил десятки рейсов на все фронты, пройдя 200 тысяч километров - расстояние, равное пяти кругосветным маршрутам, - и перевез более 25 тысяч раненых.

Историческая справка к выставке - по ссылке, а фотографии - по ссылке.

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