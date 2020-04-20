Мэр Вологды Сергей Воропанов выбрал лучший мем #послекарантина

Мэр Вологды Сергей Воропанов подвел итоги объявленного им конкурса мемов #послекарантина.

Ранее NewsVo сообщал, что на своей странице в Instagram Сергей Воропанов написал, что его очень повеселили картинки, которые он увидел в сети после того, как его заподозрили в посещении парикмахерской. Автору лучшего мема пообещали подарить мешок гречки.

Во время эфира 20 апреля мэр подвел итоги конкурса и рассказал, что победителем стал автор мема, в котором Воропанов изображен на мотоцикле. Кроме того, приз также получит мальчик Ваня, написавший в личку мэру о том, что он любит гречку, но мама редко ее варит. Сергей Воропанов решил подарить мальчику упаковку крупы в специальных пакетах для варки.

— Дорогой Ваня, если ты меня слышишь, надеюсь, тебе эта гречка понравится. Можешь и сам, в принципе, отварить, там всё элементарно.

Еще один приз - вологодское масло - отправится в редакцию "Независимой газеты" в Москву. Мэр оценил их текстовый мем на конкурс.

— Зачитаю: «Наш мэр красив и волосат, он нам товарищ, друг и брат», -отметил Воропанов.

Сергей Воропанов также заявил, что до такого состояния, как в мемах, свою прическу и при закрытых парикмахерских не доведет - воспользуется машинкой для стрижки.

Мемы-победители пока на странице Сергея Воропанов не опубликованы.