Вологодские актеры представят импровизационный проект «театр.на.коленке»

Вологодские актёры: Всеволод Чубенко, Андрей Камендов, Анна Терентьева, Анна Насонова и Илья Оши, представят уникальный импровизационный проект «театр.на.коленке» вечером 21 апреля.

— Говорят, что в самоизоляции, на удаленной работе нужно делать себе отдельное рабочее место, чтобы не прокрастинировать. Мы предлагаем вам ещё один совет, если собираетесь что-то посмотреть вечером — подготовьтесь, — предупреждают организаторы проекта «Мастерская звука и света». — 21 апреля в 20:00 нужно сесть нарядно-парадными в удобное кресло или на диван, чтобы «сходить» в театр. Что будет происходить на сцене, и к какому финалу всё придёт — никто не знает. Одно мы знаем точно — интрига бешеная. Будут ли это стихи, рассказы, отрывки пьес, куда понесет поток вдохновения артистов — все это станет известным прямо во время перформанса.