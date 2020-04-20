Вологодские актеры представят импровизационный проект «театр.на.коленке»

20.04.2020 [Культура]

Вологодские актёры: Всеволод Чубенко, Андрей Камендов, Анна Терентьева, Анна Насонова и Илья Оши, представят уникальный импровизационный проект «театр.на.коленке» вечером 21 апреля.

— Говорят, что в самоизоляции, на удаленной работе нужно делать себе отдельное рабочее место, чтобы не прокрастинировать. Мы предлагаем вам ещё один совет, если собираетесь что-то посмотреть вечером — подготовьтесь, — предупреждают организаторы проекта «Мастерская звука и света». — 21 апреля в 20:00 нужно сесть нарядно-парадными в удобное кресло или на диван, чтобы «сходить» в театр. Что будет происходить на сцене, и к какому финалу всё придёт — никто не знает. Одно мы знаем точно — интрига бешеная. Будут ли это стихи, рассказы, отрывки пьес, куда понесет поток вдохновения артистов — все это станет известным прямо во время перформанса.

Трансляцию театрального эксперимента можно будет посмотреть 21 апреля, в 20:00 по ссылке.

Тэги: Театры

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