Экскурсовод Екатерина Хоботова онлайн расскажет о проектах «Дом живой» и «Том Сойер Фест» в Вологде

Прямой эфир с Екатериной Хоботовой из вологодского бюро экскурсий «Вокруг да около» пройдёт 20 апреля на странице областной библиотеки имени Бабушкина в соцсети.

- Дорогие наши друзья! У нас будет возможность узнать о Вологде что-то новенькое и необычное! – сообщается на странице библиотеки. - Екатерина Хоботова расскажет, почему ДОМ - живой и как с Вологдой случился «Том Сойер Фест».

Мероприятие состоится онлайн в рамках проекта #сИзюминкой_о_Вологде. Начало трансляции 20 апреля в 18.00 на странице Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина

