Срок действия водительских удостоверений в России продлили из-за коронавируса

В России из-за коронавируса продлили срок действия водительских удостоверений. Соответствующий указ был подписан президентом 18 апреля.

Согласно документу, удостоверения, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными на всей территории страны.

— Одновременно напоминаем, что в связи с обострением санитарно-эпидемиологической обстановки Государственная услуга, связанная с выдачей водительских удостоверений, РЭО ГИБДД УМВД России по г. Вологде (г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66, 1 этаж), осуществляется только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных госуслуг, — сообщает отдел ГИБДД по городу Вологде.

Проверка знаний ПДД, в том числе у тех, кто ранее был лишен водительских прав, в Вологде осуществляется по предварительной записи по телефону 79-43-40.