Пенсионерка из Великоустюгского района перевела мошенникам 45 тысяч рублей за лекарство от рака

19.04.2020 [Происшествия]

Пенсионерку из Великоустюгского района убедили перевести 45 тысяч рублей за лекарство от рака, которым она на самом деле не болеет. 77-летней женщине позвонил неизвестный.

— Он сообщил, что недавно женщина сдавала анализы, медики диагностировали у нее рак. Сообщив шокирующую новость, мужчину тут же успокоил устюжанку. По счастливой случайности совсем скоро он поедет в Великий Устюг и привезет пенсионерке лекарство, которое полностью излечит ее от болезни. За услугу нужно заплатить 45 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Женщина поспешила в отделение банка и перевела деньги на указанный мошенником номер телефона. Через несколько дней пенсионерка пришла в больницу и рассказала своему терапевту о заболевании, а также сообщила, что лекарство уже заказала и оплатила. Медик сказал женщине, что та не сдавала анализ крови на рак и не страдает этим заболеванием.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие. 

Тэги: дистанционное мошенничество

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