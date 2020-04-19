Пенсионерка из Великоустюгского района перевела мошенникам 45 тысяч рублей за лекарство от рака

Пенсионерку из Великоустюгского района убедили перевести 45 тысяч рублей за лекарство от рака, которым она на самом деле не болеет. 77-летней женщине позвонил неизвестный.

— Он сообщил, что недавно женщина сдавала анализы, медики диагностировали у нее рак. Сообщив шокирующую новость, мужчину тут же успокоил устюжанку. По счастливой случайности совсем скоро он поедет в Великий Устюг и привезет пенсионерке лекарство, которое полностью излечит ее от болезни. За услугу нужно заплатить 45 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Женщина поспешила в отделение банка и перевела деньги на указанный мошенником номер телефона. Через несколько дней пенсионерка пришла в больницу и рассказала своему терапевту о заболевании, а также сообщила, что лекарство уже заказала и оплатила. Медик сказал женщине, что та не сдавала анализ крови на рак и не страдает этим заболеванием.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие.