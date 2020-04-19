Скончался бывший ректор Вологодского политеха Руслан Дерягин

Скончался бывший ректор Вологодского государственного технического университета Руслан Дерягин, об этом сообщается в группе ВоГУ в соцсети. 11 мая доктору технических наук, профессору исполнился бы 81 год.



Руслан Дерягин родился в Вологде в 1939 году. Учился в Ленинградской лесотехнической академии, в Дрезденском техническом университете (ГДР). В 1963 году окончил Архангельский лесотехнический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. С октября 1973 года работал заведующим кафедрой механики ВФ СЗПИ, затем возглавлял кафедру теории и проектирования машин и механизмов. С 1990 года был назначен первым проректором Вологодского политехнического института, с 1999 по 2007 годы работал ректором ВоГТУ.

