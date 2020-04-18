Короткометражный фильм «Подоконные» о вологодской сельской полиции конца 19 века представил музей «Семёнково»

Учебный фильм «Подоконные» о вологодской сельской полиции конца 19 века музей «Семёнково» снял в 2013 году за счет средств гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. На днях этот фильм появился на youtube-канале музея.

Кто решал, когда начинать сенокос? Кто назначал людей на выборные должности? Что происходило с теми, кто отказывался приходить на общий сход? Эти и многие другие исторические факты вы сможете узнать из этого пятиминутного фильма, а также из краткого видео-пояснения к фильму, которое записал научный сотрудник музея, автор сценария - Дмитрий Александрович Мухин.