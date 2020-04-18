Короткометражный фильм «Подоконные» о вологодской сельской полиции конца 19 века представил музей «Семёнково»

18.04.2020 [Культура]

Учебный фильм «Подоконные» о вологодской сельской полиции конца 19 века музей «Семёнково» снял в 2013 году за счет средств гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. На днях этот фильм появился на youtube-канале музея.

Кто решал, когда начинать сенокос? Кто назначал людей на выборные должности? Что происходило с теми, кто отказывался приходить на общий сход? Эти и многие другие исторические факты вы сможете узнать из этого пятиминутного фильма, а также из краткого видео-пояснения к фильму, которое записал научный сотрудник музея, автор сценария - Дмитрий Александрович Мухин.

Тэги: Семенково, фильм

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
Мэр Вологды попросил жителей с пониманием отнестись к пробкам на въезде в город
17.04.2020 [Общество]

Вологодским бизнесменам до 1 октября отсрочат арендную плату за землю и здания в областной собственности

710
3
17.04.2020 [Общество]

Две тысячи медицинских масок передало правительство Вологодской области митрополии

945
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Короткометражный фильм «Подоконные» о вологодской сельской полиции конца 19 века представил музей «Семёнково»
«Гамлета» в постановке Вологодского драмтеатра можно посмотреть онлайн 18 и 19 апреля
Вологодской актрисе Наталье Ситниковой присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации
Девять новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Вологодские школьники прислали 266 работ на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне
На трассе Чекшино-Тотьма начались ремонтные работы
В Вожеге суд объявил предупреждение нарушившему режим самоизоляции пенсионеру
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

10044
0
18.04.2020 [БлогоVO]

Суммы, которые определил Президент, врачи получат на руки без удержаний

101
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

717
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика