Вологодской актрисе Наталье Ситниковой присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации

Звание Заслуженного артиста Российской Федерации присвоено Наталье Владимировне Ситниковой, артистке Вологодского государственного драматического театра. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин 16 апреля.

Наталья Владимировна родилась в Норильске. После школы поступила в Государственный институт искусств в Красноярске. А по окончании института её пригласили работать в Вологодский драмтеатр. Вологжане знают её по многочисленным ролям в театре – Солоха в спектакле «Ночь перед Рождеством», Дженни «Все в саду», Магдалена «Дом Бернарды Альбы», Мелано «Невеста из Имеретии» и многим другим, а также по работе в театре-кабаре «АртРеприза» в Вологодском Доме Актера.

Официально Наталье Ситниковой этот указ ещё не вручили. Новость о его подписании появилась на странице Вологодского Дома Актера: «А у нас ПРАЗДНИК посередине карантина! Наталья Ситникова - ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

- Официально такие новости у нас обычно опубликовывают гораздо позже, когда представитель президента в округе пришлет именное поздравление. А это долгий путь. У нас свои каналы ловить указ, - рассказала NewsVo заместитель председателя Вологодского отделения Союза театральных деятелей РФ Ирина Горожанова.