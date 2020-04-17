Вологодской актрисе Наталье Ситниковой присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации

17.04.2020 [Культура]

Звание Заслуженного артиста Российской Федерации присвоено Наталье Владимировне Ситниковой, артистке Вологодского государственного драматического театра. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин 16 апреля. 

Наталья Владимировна родилась в Норильске. После школы поступила в Государственный институт искусств в Красноярске. А по окончании института её пригласили работать в Вологодский драмтеатр. Вологжане знают её по многочисленным ролям в театре – Солоха в спектакле «Ночь перед Рождеством», Дженни «Все в саду», Магдалена «Дом Бернарды Альбы», Мелано «Невеста из Имеретии» и многим другим, а также по работе в театре-кабаре «АртРеприза» в Вологодском Доме Актера.

Официально Наталье Ситниковой этот указ ещё не вручили. Новость о его подписании появилась на странице Вологодского Дома Актера: «А у нас ПРАЗДНИК посередине карантина! Наталья Ситникова - ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

- Официально такие новости у нас обычно опубликовывают гораздо позже, когда представитель президента в округе пришлет именное поздравление. А это долгий путь. У нас свои каналы ловить указ, - рассказала NewsVo заместитель председателя Вологодского отделения Союза театральных деятелей РФ Ирина Горожанова.

Тэги: Театры

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