Девять новых случаев коронавируса подтвердились в Вологодской области за сутки

17.04.2020 [Общество]
Девять новых случаев коронавируса подтвердились в Вологодской области за сутки

Девять новых случаев коронавируса подтвердились в Вологодской области за сутки — шесть в Вологде и три в Череповце. Такие данные озвучил на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

В районах количество зараженных пока остается прежним: два случая — Кадуйский район, пять — Шекснинский район, два — Вологодский район, один — Кич-Городецкий район, один — Устюженский район. Таким образом, общее количество выявленных в регионе пациентов с коронавирусной инфекцией — 86 человек. Из них 13 человек  уже выздоровели — 10 в Череповце и трое в Вологде. 

Губернатор также сообщил, что заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев купил на свои деньги и безвозмездно передал региону две тысячи новых тест-систем для определения коронавируса.

«Это самые высокоточные тесты на коронавирусную инфекцию из всех существующих, а весь цикл производства анализа, от забора проб до результата производится за два часа. Я выражаю огромную благодарность Юрию Леонидовичу Воробьеву за то, что такие тест-системы появились в нашем регионе, причем совершенно безвозмездно», — отметил Олег Кувшинников.

По словам начальника департамента здравоохранения области, в самое ближайшее время тесты поступят в медицинские учреждения региона. 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
16.04.2020 [Общество]

Вологодский оптико-механический завод будет выпускать тепловизоры для измерения температуры людей в потоке

849
0
15.04.2020 [Происшествия]

По факту исчезновения пяти мужчин на Белом озере возбуждено уголовное дело

1630
0
17.04.2020 [БлогоVO]

Поиск пропавших рыбаков на Белом озере

849
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Девять новых случаев коронавируса подтвердились в Вологодской области за сутки
Вологодские школьники прислали 266 работ на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне
На трассе Чекшино-Тотьма начались ремонтные работы
В Вожеге суд объявил предупреждение нарушившему режим самоизоляции пенсионеру
В реке Сухоне под Соколом обнаружили тело пропавшей без вести женщины
Мошенники украли 112 тысяч рублей у пенсионерки в Соколе, пообещав ей компенсацию из-за коронавируса
Вологжанину грозит штраф за распространение в соцсети фейковой новости о коронавирусе
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

9844
0
17.04.2020 [БлогоVO]

Самый упоротый район Вологодской области, помешавшийся на коронавирусе — Тотемский

71
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

642
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика