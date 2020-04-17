Девять новых случаев коронавируса подтвердились в Вологодской области за сутки — шесть в Вологде и три в Череповце. Такие данные озвучил на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

В районах количество зараженных пока остается прежним: два случая — Кадуйский район, пять — Шекснинский район, два — Вологодский район, один — Кич-Городецкий район, один — Устюженский район. Таким образом, общее количество выявленных в регионе пациентов с коронавирусной инфекцией — 86 человек. Из них 13 человек уже выздоровели — 10 в Череповце и трое в Вологде.

Губернатор также сообщил, что заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев купил на свои деньги и безвозмездно передал региону две тысячи новых тест-систем для определения коронавируса.

«Это самые высокоточные тесты на коронавирусную инфекцию из всех существующих, а весь цикл производства анализа, от забора проб до результата производится за два часа. Я выражаю огромную благодарность Юрию Леонидовичу Воробьеву за то, что такие тест-системы появились в нашем регионе, причем совершенно безвозмездно», — отметил Олег Кувшинников.

По словам начальника департамента здравоохранения области, в самое ближайшее время тесты поступят в медицинские учреждения региона.