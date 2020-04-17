Вологодские школьники прислали 266 работ на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне

17.04.2020 [Общество]
Вологодские школьники прислали 266 работ на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне

Завершился прием заявок на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне «Память сердца», объявленный департаментом образования и Законодательным собранием Вологодской области. Школьники региона прислали 266 работ о родных и земляках в годы войны.

Большая часть всех сочинений - 137 - присланы учениками средних классов. Ученики начальной школы прислали 111 работ, 18 - старшеклассники. Дети младшей школы прислали чуть меньше – 111 работ. 18 рассказов о родных и земляках в годы Великой Отечественной войны пришло от старшеклассников. В конкурсе приняли участие школьники из 22 районов области, много работ поступило из Вологды и Череповца.

«Здорово, что ребята, находясь на самоизоляции, помимо учёбы нашли время, чтобы внеси свой вклад в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и сохранение исторической памяти. Благодарю всех ребят! - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. - Теперь задача конкурсной комиссии - прочитать все сочинения, выбрать лучшие. Награждение победителей, запланированное на июнь, связи с коронавирусом придётся отложить до лучших времён. Мы обязательно отметим призами лучшие сочинения чуть позднее!».

В некоторых районах к проведению конкурса подключились местные управления образования и школы. Благодаря их работе приходили коллективные заявки.

«Многие участники конкурса очень старались, иллюстрировали свои материалы, отправляли вместе с сочинениями исторические документы, изображения героев, - рассказала начальник Департамента образования Елена Рябова. - Можем отметить, что и дети, и родители проявили большую заинтересованность в конкурсе: по несколько раз в мы отвечали на вопросы, всё ли хорошо с заявкой, дошло ли сочинение».

По условиям конкурса, призами будут отмечены по три лучшие работы в каждой из трёх возрастных категорий за 1-е , 2-е и 3-е место, сообщает пресс-служба ЗСО.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: ВОВ, сочинения, конкурс, ЗСО

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